الموافقة على صرف رواتب عقود المفوضية لشهري نيسان وايار

2021/06/14 | 01:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وافقت وزارة المالية رسميـا ، على صرف رواتب موظفي عقود مفوضية الانتخابات ، وفق سلّم الرواتب ضمن القرار رقم 315 لشهري نيسان وايار ./انتهى5

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