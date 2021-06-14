وكلاء السيد صادق الشيرازي يصدرون بيانا بخصوص الدعوات التي اطلقت لازالة تمثال المنصور وقبر ابي حنيفة ببغداد

2021/06/14 | 01:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مجموعة من وكلاء اية الله السيد

صادق الشيرازي بيانا نفوا فيه علاقة

مرجعية الشيرازي بالدعوات التي اطلقت

مؤخرا لازالة تمثال ابو جعفر المنصور

وقبر ابي حيفة النعمان في العاصمة

بغداد,موضحين ان مرجعية

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