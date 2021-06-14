توترات المدى واتحاد الناشرين.. ما علاقة الحشد الشعبي بمعرض

2021/06/14 | 01:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

لم يمض سوى 6 أشهر على إقامة معرض للكتاب ببغداد في كانون الأول/ديسمبر الماضي والذي تم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة، قبل أن يتم الإعلان عن إقامة معرض بغداد هذا العام من 10 إلى 20 حزيران/يونيو الجاري.

الملفت الذي فتح باب التساؤلات هو تواجد صور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في أروقة معرض الكتاب

تقارب المدة بين المعرضين فتح باب التساؤلات حول المواعيد المختلفة وغير الثابتة للمعرض، في الوقت الذي كان معرض بغداد للكتاب يقام عادة في شهر شباط/فراير أو آذار/مارس من كل عام، وتقع مسؤولية تنظيم معرض بغداد للكتاب على عاتق اتحاد الناشرين العراقيين.

اقرأ/ي أيضًا: بعد العزلة والخوف من كورونا..



كيف استقبل العراقيون معرض الكتاب؟

وأقامت مؤسسة المدى برئاسة فخري كريم في كانون الأول/ديسمبر الماضي معرضًا للكتاب دورة مظفر النواب وشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بافتتاح المعرض حينها، بعد تأجيل لأشهر طويلة بفعل إجراءات مجابهة جائحة كورونا، لكن الملفت للنظر أن المعرض ليس هو المقصود والمحدد من اتحاد الناشرين العراقيين، فيما يوصف المعرض الذي اقامته المدى بأنه "معرض العراق الدولي" وليس معرض بغداد.

ففي مطلع العام الماضي 2020، حدد اتحاد الناشرين العراقيين موعد واسم الدورة لمعرض الكتاب لذلك العام، والذي تحدد للفترة من 4 إلى 15 آذار/مارس من العام 2020، لكنه لم يتم بفعل إجراءات جائحة كورونا، ويبدو أن هذه الدورة المحددة هي ذاتها التي تقام الآن حتى 20 من حزيران/يونيو الجاري.

حيث حدد رئيس اتحاد الناشرين العراقيين عبد الوهاب الراضي، في مطلع العام الماضي 2020، خلال أصبوحة للتحاور حول الدورة الثانية والعشرين لمعرض بغداد الدولي وتحت اسم "الكتاب وطن" وهو الرقم والتسمية المطلقة على معرض الكتاب المقام حاليًا، ما يوحي أن معرض الكتاب الذي أقامته المدى في كانون الأول/ديسمبر الماضي لا علاقة له باتحاد الناشرين العراقيين.

وبرزت أولى مؤشرات التضارب والتوتر والتنافس بين مؤسسة المدى واتحاد الناشرين العراقيين في عام 2019، ففي الوقت الذي كان اتحاد الناشرين يعمل على إقامة معرض بغداد الدولي في الشهر الثاني من عام 2019، عملت مؤسسة المدى على أن تقيم المعرض في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019 في البصرة، قبل أن يغير اتحاد الناشرين العراقيين معرضهم إلى الشهر ذاته، وهو نفس تاريخ معرض البصرة الدولي؛ لأنه يتعارض مع بعض المعارض العربية، قبل أن تطالب مؤسسة المدى من اتحاد الناشرين تغيير الموعد ولم يوافقوا على هذا الأمر، وهو ما يؤشره مقال نشرته مؤسسة المدى في عام 2019.

ومن الملفت الذي فتح باب التساؤلات، هو تواجد صور لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في أروقة المعرض، بالتزامن مع تغريدة غريبة لأحد الإعلاميين المقربين من الحشد الشعبي والفصائل المسلحة.

وجاء في تغريدة للإعلامي أحمد عبد السادة واطلع عليها "ألترا عراق"، تعليقًا على إقامة معرض بغداد للكتاب بالقول: "خطوة مهمة أن يُقام في بغداد معرض دولي للكتاب يقف خلفه أصدقاء وطنيون ومؤيدون للحشد الشعبي كنوع من الرد على معارض الكتاب المشبوهة التي يقيمها الانفصالي فخري كريم بدعم من البرزاني الانفصالي والمطبّع مع الصهاينة بهدف اختراق الثقافة العراقية"، مضيفًا بأن "هذا المعرض خطوة مهمة يجب دعمها إعلاميًا".

وأقيمت أول دورة لمعرض الكتاب في بغداد عام 1979، فيما كانت من الدورات المميزة هي دورة 2011 التي اقامتها وزارة الثقافة، وفي عام 2014 تكفل اتحاد الناشرين العراقيين بإدارة المعرض وبمشاركة شركة العراق للكتاب وحتى الآن، وذلك بحسب تصريحات رئيس اتحاد الناشرين العراقيين.

اقرأ/ي أيضًا:

"معرض بغداد الدولي للكتاب": فاتحة لحياة عراقية جديدة

في معرض الكتاب..



العراق بعيون عربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توترات المدى واتحاد الناشرين.. ما علاقة الحشد الشعبي بمعرض "الكتاب وطن"؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توترات المدى واتحاد الناشرين.. ما علاقة الحشد الشعبي بمعرض "الكتاب وطن"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).