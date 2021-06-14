هلوسة في أيام ممطرة - سعدي يوسف

2021/06/14 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعدي_يوسف هَلْوَســةٌ في أيّامٍ ممطرةٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظلّتْ تمطِرُ في هَيرْفِيلدَثلاثةَ أيّامٍوثلاثَ ليالٍظلّت تُمطِرُ "حتى ابْتَلَّ البحرُ " كما قال لنا ألبَير كامو ...الورقُ الـمُـسّاقِطُ صارَ مَـمَـرّاً أصفرَوالدّوحُ العاري صارَ تماثيلَ لِجِنٍّ سُرْياليّينَ .أفَتِّشُ عبرَ زجاجِ الشُّ ......





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