دائنا عراقي، ولم يكن هولندي!! - احمد عبد الستار

2021/06/14 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_عبد_الستار أحمد عبد الستارإعلانان متزامنان، ظهرا في يوم واحد خلال هذا الأسبوع الجاري، والراجح إن ظهورهما لا يرجع لمجرد الصدفة.



نظراً للتوقيت ولمحتواهما المشترك.الأول، تصريح صحفي لوزيرة الخارجية النمساوية السابقة (كارين كنيسل)، تعتبر عصر النفط لم ينته بعد "فهناك إمكانات وآفاق كبيرة له في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا".



وتضيف شارحة "لقد كان عمري 7 سنوات فقط عندما صدر تقرير نادي روما والذي ......





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