2021/06/14 | 01:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تزامنا مع الذكرى السابعة للفتوى المباركة من المرجعية الدينية بالجهاد الكفائي ، توسطت صورة مجسمـة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ، واجهات كبرى المجمعات التجارية " مول بغداد في حي الحارثية " وسط العاصمة ، مؤطرة بوسـم "13 حزيران ذكرى تأسيس الحشد الشعبي"./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة الشهيد المهندس تعتلي برج " مول بغداد " في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة الشهيد المهندس تعتلي برج " مول بغداد " في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).