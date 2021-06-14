انهاء اعتصام المهندسيـن امام وزارة النفط

2021/06/14 | 01:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انهت القوات الامنيـة في ساعة متأخرة من ليلة امس الاحد ، اعتصام خريجي كليات الهندسة امام مبنى وزارة النفط وسط بغداد ، وذلك برفع الخيم واحتجاز المعتصمين .وافادت اوساط محلية ، نقلا عن قيادة شرطة بغداد ، انه " سيتم اطلاق سراح المعتقلين من المهندسين المعتصمين البالغ عددهم ١٥ معتصما ، اليوم الاثنين ، بعد كتابة تعهد خطي بعدم الاعتصام ونصب الخيم امام وزارة النفط "./انتهى5

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