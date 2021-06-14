مليار جرعة من لقاح كورونا.. هل تنجح خطة مجموعة السبع في إنقاذ العالم؟ 

2021/06/14 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت دول مجموعة السبع بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية العام 2022 على أمل القضاء على الجائحة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ختام القمة.

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