مقبرة جماعيَّة في نينوى تضمّ رفات نزلاء سجن بادوش

2021/06/14 | 02:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل: شروق ماهر

شهدت محافظة نينوى، امس الاحد، افتتاح مقبرة جماعيَّة تضم رفاتا لـ 123 من نزلاء سجن بادوش الذين اعدمتهم عصابات "داعش" الارهابية.



فقد عثرت قوات الحشد الشعبي على المقبرة التي تضم رفاتهم قرب بناية السجن خلال عمليات تحرير المحافظة العام 2016.



وقال مدير الطب العدلي حسن العنزي خلال مؤتمر صحفي عقد في بادوش وحضرته "الصباح": إنَّ "المقبرة افتتحت بحضور مؤسسة الشهداء والطب العدلي والحكومة المحلية".



ويذكر ان عصابات داعش كانت قد اعدمت 600 نزيل من سجناء بادوش عام 2014.

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