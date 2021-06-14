شركات عالمية

2021/06/14 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مصادر في مجال الطاقة إن ست شركات غربية كبرى للطاقة تتنافس على المشاركة في مشروع أعلنته قطر لتوسع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال

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