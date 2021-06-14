منتخب البرازيل يستهل مشوار بطولة ’كوبا أميركا’ بثلاثية في مرمى فنزويلا

2021/06/14 | 02:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افتتح المنتخب البرازيلي بطولة "كوبا – أميركا" 2021 بفوز مستحق على فنزويلا بثلاثية بيضاء.

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وسجل كل من ماركينوس (23) ونيمار (64 من ركلة جزاء) وغابرييل باربوسا (89) أهداف أصحاب الأرض.

وانطلقت المواجهة الافتتاحية لمسابقة كوبا أميركا 2021 على أرضية ملعب ماني غارينشا الوطني بدقيقة صمت ترحماً على ضحايا فيروس كورونا الذي عصف بدول قارة أميركا الجنوبية قبل أن يعطي الحكم الأوروغوياني إستيبان أوستوغيتش صافرة بداية اللقاء بين البرازيل ومنتخب فنزويلا الذي يعاني من إصابة 12 فرداً في صفوفه بينهم لاعبون وعاملون في الجهاز الفني، بكوفيد-19 عشية المباراة الافتتاحية من البطولة القارية.

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