2021/06/14 | 03:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن بلاده قريب من هزيمة وباء كورونا.وقال قوجة في تغريدة على "تويتر"، إن عدد وفيات كورونا بتركيا، الأحد، بلغ 53 حالة فقط، ووصل عدد الإصابات إلى 5012.وأشار إلى التراجع الكبير في أعداد الوفيات، وأعداد الإصابات في الآونة الأخيرة.وأضاف: "الانتصار يكون من نصيب الذين يمضون بحزم، الوباء تراجع بشكل كبير، ويوم هزيمته قريب جدا".المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن قرب هزيمة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن قرب هزيمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).