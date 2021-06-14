ردود فعل منددة بهجوم الحوثيين على مَدرسة في السعودية

2021/06/14 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توالت ردود الفعل على إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مسيرة "مفخخة" على مدرسة بمنطقة عسير في السعودية، الأحد، انطلاقا من الأراضي اليمنية

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