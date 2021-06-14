ماسك يضع شرطا لشراء سيارات

2021/06/14 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، الأحد، أن شركته المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية ستستأنف السماح بمعاملات البيتكوين عندما يستخدم مزودو العملة طرق تعدين أساسها الطاقة المتجددة.

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