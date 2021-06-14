وزير الداخلية يوضح بشأن تنصيب قائدين أمنيين في ذي قار والبصرة: أكفاء وقدماء

2021/06/14 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أنه سيتم اصدار امر اداري يقضي بتكليف اللواء، علي عدنان، كقائد جديد لشرطة البصرة بالأصالة.

وقال الغانمي في مقابلة صحفية ان «اللواء عدنان من الضباط الأكفاء وسيتم اصدار أمره الاداري يوم غد ويباشر بعد انهاء متعلقات عمله كمعاون لمدير القانونية في الوزارة كقائد جديد لشرطة البصرة».

وحول أسباب إقالة مدير شرطة البصرة السابق اللواء عباس ناجي بين الغانمي بالقول:»ان ناجي كان يدير المنصب بالوكالة بعد نقل القائد الاسبق الى الوزارة هذا اضافة لكونه يعتبر {أقدم} من قائد عمليات البصرة الجديد لذلك تم التغيير ليكون تناغم بين القيادات الامنية الجديدة التي اوكلت لها مهام امن المحافظة.

كما أفاد الغانمي بأن الفريق الركن سعد حربية تم تكليفه بمنصب قائد شرطة ذي قار بالأصالة اضافة الى ادارته لمنصب قائد عمليات سومر بالوكالة فيما تعول الوزارة على حربية بادارته للملف الامني بذي قار بشكل جيد كونه من الشخصيات المعروفة وله ثقل هناك.



وقال وزير الداخلية انه تم وضع الفريق حربية في المنصبين ليتمكن من ادارة مهامه الامنية بشكل سلسل في محافظة ذي قار» مشيرا الى انه «بدأ يتحرك بخطوات جيدة وهناك تفاعل ومقبولية له في الناصرية».

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