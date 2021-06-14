قمة السبع تضع «كورونا» والمناخ والصين وروسيا في سلة واحدة

2021/06/14 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكد قادة دول مجموعة السبع، أمس الأحد، عزمهم وضع حد لجائحة كوفيد-19 من خلال توزيع اللقاحات، كما تعهّدوا التصدي للتغير المناخي، وذلك في قمة شهدت دفعاً باتّجاه دينامية جديدة تقوم على تعدد الأقطاب على رأسها الولايات المتحدة.



وإزاء الدعوات المتزايدة في الأشهر الأخيرة للتضامن، توصّلت دول المجموعة إلى تعهّد بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية العام 2022 على أمل القضاء على الجائحة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ختام القمة.



وكانت للمقاربة الدبلوماسية حيال الصين وروسيا حصة وازنة خلال القمة.



ودعت مجموعة السبع الصين إلى «احترام حقوق الإنسان» في كل من إقليم شينجيانغ (غرب) حيث تتهم بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات، وهونغ كونغ حيث تستهدف الناشطين المدافعين عن الديموقراطية.

وخلال جلسات العمل سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رص صفوف حلفائه في مواجهة موسكو وبكين، وهو ما يشكل هدفاً رئيسياً لجولته الأوروبية التي يفترض أن تؤكد «عودة» الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية بعد انتهاء عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

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