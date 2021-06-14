رأفت الدويري رجل المسرح : الذات والموضوع - أبو الحسن سلام

2021/06/14 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أبو_الحسن_سلام رأفت أخنوخ سليمان الدويري ، وهو أحد الرموز الإبداعية المهمة في مسرحنا المعاصر ومسيرتنا الفنية، وهو ينتمي إلى كتاب جيل سبعينيات القرن الماضي.الدويري مخرج مسرحي حداثي ينتمي للجيل الثالث من كتاب المسرح و مخرجيه بمصر ارتبطت أعماله تأليفًا وإخراجًا لفرقة مسرح الطليعة في إدارة المخرج سمير العصفوري .



وقد تميزت أ عماله المسرحية نصا وعرض ا بما تميزت به أعمال جيل السبعينيات والثمانينيات الذي أجمع ن ......





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