كيف لا نتحدث عن غزة - محمود الصباغ

2021/06/14 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ كولين دايانIيشبه الحديث عن غزة، الحديث عن الرب: فنحن أمام ما هو فوق أي وصف، ولا نستطيع التحدث عما نراه، ولو فعلنا ذلك فسوف نتهم بعدم تمتعنا بالفطرة السليمة، وبالفشل في اقتفاء مقاربة واقعية لما هو غير واقعي وغير منضبط.



ولكن ما هو هذا الشيء غير الواقعي، بكلام آخر، ما طبيعة هذه المشكلة؟، وبحسب العنوان، المشكلة هم الفلسطينيون.



يستطيع من هم في السلطة وفي مواقع صنع القرار، أن يصنفوا ......





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