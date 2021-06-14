انقذوا حياة الريسوني.. كيف؟ - حسن أحراث

2021/06/14 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث لا يمكن لمناضل أن يتخلف عن مسؤولية إنقاذ إنسان في وضعية صعبة، وخاصة حياة إنسان، كيفما كان.



المناضل، قد يضحي بحياته من أجل قضية، قضية الإنسان.



وكل الشهداء ضحوا من أجل قضية الإنسان، العامل والفلاح الفقير والتلميذ والطالب والمعطل والمشرد...



وحتى استحضارا للبعد الطبقي، فالمناضل يضحي من أجل الإنسان...أولا، المناضل إنسان.



ثانيا، أن تكون مناضلا يعني أن تتحمل المسؤولية النضالية.



والمسؤولية النضالي ......





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