2021/06/14 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط منظمو أولمبياد طوكيو توزيع حوالي 150 ألف واقي ذكري في الألعاب التي ستقام الشهر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرشادات حول "الواقيات الذكرية" في أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرشادات حول "الواقيات الذكرية" في أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).