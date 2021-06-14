2021/06/14 | 07:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة في محافظة كركوك....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تعثر على معمل تصنيع عبوات ناسفة في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تعثر على معمل تصنيع عبوات ناسفة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).