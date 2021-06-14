علماء يسجلون

2021/06/14 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن بحث علمي من تسجيل الأصوات غير السمعية للأذن البشرية للصواريخ عندما تغادر الأرض، حيث تولد موجات صوتية منخفضة التردد دون سمعية تحتاج إلى أدوات خاصة للكشف عنها.

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