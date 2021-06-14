العراق.. مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح في بغداد

2021/06/14 | 07:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح شرقي بغداد.

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