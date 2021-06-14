المنظورات العالمية: عصر ثوري ينفتح في جميع أنحاء العالم -الجزء الثاني- - التيار الماركسي الأممي

2021/06/14 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيار_الماركسي_الأممي تتأرجح الرأسمالية العالمية من أزمة إلى أخرى، مما يجعل حياة ملايير البشر لا تطاق.



وتسعى أعداد متزايدة من العمال والشباب بشدة إلى إيجاد مخرج.



ومع تحول الوعي، يتم التحضير لعصر من الانفجارات الثورية على الصعيد العالمي.



نعمل هنا على نشر مسودة وثيقة المنظورات العالمية التي تتضمن تحليل التيار الماركسي الأممي للوضع العالمي الحالي وآفاق تطوره.



وسيتم مناقشتها في المؤتمر العالمي للتيار الماركسي الأم ......





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