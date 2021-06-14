البيان الأخير للملك شهريار: شرارة بائسة في رماد الذكورية العربية - المثنى الشيخ عطية

2021/06/14 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المثنى_الشيخ_عطية بجرأة النظر في العينين القاسيتين على المواجهة لمرآة الحقيقة، وقف النجم السينمائي الفرنسي آلان ديلون، الجميل ومعشوق النساء، في لحظة من لحظات أفول شبابه ليواجه قسوة معنى أن يصبح "كازانوفا" عجوزاً، متصابياً، غير مرغوب فيه من قبل الصبية التي يعشق، وتفوح من جسده رائحة شيخوخة غير مستحبة...وتلك الوقفة كانت لحظة من من لحظات حروب الفن في مواجهة أسنان الفناء، والتي حاولت تثبيت لحظة جمالية في حياة نموذج ......





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