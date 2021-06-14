2021/06/14 | 08:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات أفضل للطلب حيث تساعد زيادة لقاحات COVID-19 في رفع قيود السفر.وارتفع خام برنت 35 سنتا أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ سنوات المركز الخبري الوطني.

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