معهد ووهان.. أسباب تدعم تسرب فيروس كورونا من المختبر

2021/06/14 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت فرضية "التسرب من المختبر" عند دراسة أصول مرض كوفيد-19 باهتمام كبير مؤخرا، بعدما خلص تقرير أعده مختبر وطني تابع للإدارة الأميركية، إلى أن الفيروس تسرب من معمل صيني في ووهان معقولة وأن هذه الفرضية تستحق مزيدا من التحقيق.

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