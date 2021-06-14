فعال بنسبة 90%.. الصحة تستبعد استيراد لقاح يشبه “فايزر”

2021/06/14 | 08:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استبعدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، التعاقد على استيراد لقاح بالوقت الذي أشارت فيه إلى أن توريد لقاح سبوتنيك v الروسي سيجري بعد اعتماده من منظمة الصحة العالمية.وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، في تصريح صحفي، إنَّ “الوزارة لم تجرِ حاليا اي مفاوضات مع شركة موديرنا للتعاقد على استيراد لقاحها المنتج”.واوضح […]

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