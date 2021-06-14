2021/06/14 | 08:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء المدة الرسمية للتقديم الى الدراسات العليا.وتستعد الجامعات لإجراء الامتحان التنافسي للمتقدمين حضوريا على وفق التوقيتات المعلنة والمثبتة في ضوابط التقديم والقبول للعام الدراسي 2022/2021 ابتداء من العشرين من حزيران الحالي للتخصصات الطبية والهندسية ومرورا بالحادي والعشرين من الشهر نفسه لتخصصات العلوم الصرفة والعلوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن إنتهاء التقديم الى الدراسات العليا والجامعات تستعد للامتحان التنافسي first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن إنتهاء التقديم الى الدراسات العليا والجامعات تستعد للامتحان التنافسي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن إنتهاء التقديم الى الدراسات العليا والجامعات تستعد للامتحان التنافسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).