مايكل تيلور ونجله يعترفان أمام القضاء الياباني بتهريب كارلوس غصن

2021/06/14 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الخاصة ونجله بيتر أمام محكمة في طوكيو بتهمة مساعدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن بشكل غير قانوني على الفرار من اليابان في نهاية عام 2019 مختبئا في صندوق وعلى متن طائرة خاصة، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وكالة أنباء "كيودو" .

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