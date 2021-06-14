بيان من الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا

2021/06/14 | 09:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الرابع عشر من شهر حزيران تصادف الذكرى الرابعة والستون لميلاد حزبنا، الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، حينما بادرت مجموعة من الوطنيين الكورد (أوصمان صبري، عبد الحميد درويش، حمزة نويران، رشيد حمو، شوكت حنان، مـحمد علي خوجه، خليل مـحمد.) إلى تأسيس حزب سياسي، تلبية لطموحات وتطلعات الشعب الكوردي في سوريا ليكون أداة نضالية من أجل الدفاع عن مصالح الشعب السوري عامة، والنضال من أجل تأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في إطار وحدة البلاد وبشكل سلمي وديمقراطي.

اتسمت سياسة الحزب بالواقعية والموضوعية وبالابتعاد عن التقوقع والانعزالية وتميزت بالمرونة من جهة وبذات الوقت بالثبات والإصرار في الدفاع حقوق شعبنا وقضيته العادلة كخيار استراتيجي، حيث أكد بأن الشعب الكوردي جزء من الشعب السوري وأن القضية الكوردية جزء من القضايا التي تعاني منها البلاد وعلى رأسها قضية الديمقراطية.

واليوم وبعد مرور أربعة وستون عاماً على تأسيسه ورغم تغير الظروف الوطنية والإقليمية والدولية ومع استمرار الأزمة السورية لأكثر من عقد من الزمن فإن الحزب لايزال يرى بأن بناء دولة ديمقراطية، تعددية، يمارس فيها جميع مكونات المجتمع السوري حقوقهم الديمقراطية والقومية والإنسانية بعيداً عن عقلية الإقصاء والتهميش التي مورست بحقهم على مدى عقود من الزمن في سوريا، هو السبيل الوحيد لحل مجمل قضايا البلاد.

لذا فإنه ومنذ الأيام الأولى من اندلاع الحراك السلمي الجماهيري شارك حزبنا مع غيره من القوى السياسية والفعاليات الشبابية لتحقيق مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة، إلا أن لجوء النظام إلى انتهاج الخيار الأمني – العسكري في مواجهة المحتجين السلميين، كان سببا في لجوء بعض قوى المعارضة إلى حمل السلاح، وكانت نتيجة المواجهة العسكرية هذه تحول الصراع إلى حرب أهلية مدمرة أتت على كل شيء في البلاد.

لقد دعا الحزب وعلى لسان سكرتيره الراحل عبد الحميد درويش إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل، للبحث في اسباب الأزمة وإيجاد الحلول الوطنية لها، إلا أن تلك الدعوة لم تلق آذانا صاغية، من هنا ازدادت التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري، وأضحت سوريا مرتعا وساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية وبأدوات مختلفة.

وبعد دخول الأزمة السورية عامها الحادي عشر ولايلوح في الافق مساع جدية لإيجاد حل سياسي للقضية السورية من جانب القوى الدولية، كما أن طرفي النزاع النظام والمعارضة لا يملكان قرارهما المستقل ولا يملكان الإرادة الحقيقية لإنهاء الصراع.

ومع استمرار الأزمة تدهور الوضع الاقتصادي للسوريين وكان لقانون قيصر والعقوبات الدولية الأخرى تأثير سلبي كبير على حياة ومعيشة المواطنين، وفي هذا السياق فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى العمل على تخفيف معاناة السوريين وتقديم يد العون والمساعدة له من جهة، ومن جهة أخرى والأهم هو ممارسة الضغط الجدي على النظام والمعارضة للجلوس على طاولة الحوار وتطبيق القرار 2254 للخروج من هذا النفق المظلم.

ونحن إذ نستذكر الذكرى الرابعة والستون لميلاد حزبنا لابد من الإشارة إلى الوضع الكردي المتردي واستمرار حالة التشرذم والانشقاقات من جهة، وتوقف الحوار بين أحزاب الوحدة الوطنية PYNK وأحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS ورغم أن الطرفين لا يزالان يتشبثان بهذه الثنائية العقيمة فإنهما بهذا القدر أو ذاك يتحملان مسؤولية الفشل وعدم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في المناطق الكوردية في قادم الايام.

ومع إطفاء شمعة أخرى من شمعات النضال فإننا نعاهد المؤسسين وآلاف المناضلين الذين ناضلوا في سبيل القضية الكوردية في أصعب الظروف وفق أهداف حزبنا بأننا سنبقى أوفياء لتلك القيم والمفاهيم التي حملناها سوية وسنكمل المشوار حتى تحقيق الديمقراطية في سورية والحقوق القومية المشروعة والعادلة لشعبنا الكوردي.

– عاشت الذكرى الـ 64 لميلاد الحزب

– النصر لقضية شعبنا

قامشلو

اللجنة المركزية

للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

PUKmedia

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