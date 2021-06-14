انطلاق عملية ’أسود الجزيرة الثانية’ لتعقب فلول داعش في 3 محافظات

2021/06/14 | 09:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، عمليات "أسود الجزيرة" الثانية في محافظة نينوى وصلاح الدين.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 حزيران 2021)، إنه "انطلقت فجر اليوم الإثنين قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها؛ لتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين".

واضافت، أن "العملية انطلقت بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش الابطال وبأكثر من عشرة محاور، وتأتي هذه العملية للبحث وتفتيش عن بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد".

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