في الذكرى السنوية لميلاده: جيفارا الذي عاش - حسن مدن

2021/06/14 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن قبل سنوات حكى لي الخطاط والشاعر، المرحوم محمد سعيد الصكار الذي عاش في باريس، أنه أبدى لابنه الذي كان يدرس هناك في الجامعة استحسانه يوم عرف أن سيرة الثائر الارجنتيني: تشي جيفارا تدرس ضمن أحد مقررات الكلية التي يدرس فيها الابن.



قال الأب القادم من العالم العربي المعروف ببرامجه التعليمية المتزمتة مخاطباً ابنه: "أمر طيب أن تتمكن من التعرف إلى سيرة جيفارا من خلال مقررات الجامعة."لكن الابن شرح لو ......





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