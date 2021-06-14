انطلاق عمليات “أسود الجزيرة الثانية” غربي البلاد

2021/06/14 | 09:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات “أسود الجزيرة الثانية” للبحث والتفتيش عن بقايا تنظيم داعش غربي البلاد.وذكرت الخلية في بيان، أن “قطاعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطاعات الملحقة بها انطلقت فجر اليوم لتنفيذ عملية اسود الجزيرة الثانية من خلال (قيادة عمليات الجزيرة – غرب نينوى – صلاح الدين) وبإسناد جوي […]

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