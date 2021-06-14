من عشرة محاور.. إنطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية

2021/06/14 | 09:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، إنطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من عشرة محاور.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية اسود الجزيرة الثانية من خلال (قيادة عمليات الجزيرة – غرب نينوى – صلاح الدين) وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من عشرة محاور..



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