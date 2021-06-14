وفد أمني رفيع يصل نينوى (صور)

2021/06/14 | 09:27 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الاثنين، إلى محافظة نينوى.

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