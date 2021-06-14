أسود الجزيرة تطارد داعش غربي العراق

2021/06/14 | 09:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية "أسود الجزيرة" لملاحقة بقايا تنظيم داعش، غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها، انطلقت فجر اليوم لتنفيذ عملية اسود الجزيرة الثانية من خلال (قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش الابطال وبأكثر من عشرة محاور".

وأشار البيان إلى، أن "العملية تأتي للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات داعش الارهابية ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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