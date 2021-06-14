مصر توقع اتفاقات تمويل مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو

2021/06/14 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مجلس الوزراء المصري، إن مصر وقعت اتفاقات بقيمة 1.7 مليار يورو لتمويل مشروعات في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء وأسواق الجملة.

وأضاف المجلس أن 776 مليون يورو من هذا التمويل جاءت من الحكومة الفرنسية و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وجاء التوقيع خلال زيارة وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للقاهرة.

وتتضمن المشروعات التي أعلنها مجلس الوزراء، أمس الأحد، محطات للصرف الصحي بالإضافة إلى عدد من مشاريع السكك الحديدية، منها توفير 55 قطارا جديدا لأقدم خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة وإنشاء خط للسكك الحديدية بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في السودان المجاور.

وقال مجلس الوزراء إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم 150 مليون يورو لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر.

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