العراق يقرر “هجر” لقاحًا شهيرًا وعدم إدخاله للبلاد.. التنافس يرفع لقاحًا على حساب شقيقه بفعل عاملين

2021/06/14 | 09:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد درجة حرارة الخزن، سبب محوري كان يشكل أفضلية للقاح على لقاح آخر كعامل ثاني يأتي بعد مقدار الفعالية التي يحققها اللقاح، الأمر الذي جعل موديرنا أكثر سعرًا من لقاح فايزر قبل أن تأتي تحديثات جديدة ركنت أهمية لقاح موديرنا ورفعت فايزر مرة أخرى، الأمر الذي ترجم بشكل واضح على المستوى العراقي الذي […]

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