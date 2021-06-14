2021/06/14 | 09:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط: لا نتبنى سياسة لتحديد النسل.. هذا ما نعول عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/14 | 09:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: لا نتبنى سياسة لتحديد النسل.. هذا ما نعول عليه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: لا نتبنى سياسة لتحديد النسل.. هذا ما نعول عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).