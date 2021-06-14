في مقدمتها الوضع الاقتصادي.. 5 تحديات متوقعة أمام الرئيس الإيراني الجديد

2021/06/14 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر الرئيس الإيراني الجديد الذي سيفوز في الانتخابات التي تجرى دورتها الأولى في 18 يونيو، سلسلة تحديات أساسية، من الاقتصاد إلى العلاقات الخارجية والأزمة الصحية.

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