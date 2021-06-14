كركوك .. عدد جديد من مجلة التضامن المستقلة

2021/06/14 | 09:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر العدد 34 - 36 من مجلة التضامن المستقلة التي تصدر من محافظة كركوك والتي يراس تحريرها محمد حسين الداغستاني .

ويضم عددا من الدراسات والمقالات المتنوعة منها :

٭ أربيل وحملة سرجون الأسدي على اشور للبروفيسور د.



حسام داود الاربلي .

٭ الجراحة الناظورية للدكتور جواد كاظم الخزرجي.

٭ الفلسفة والمقولة الساذجة للبروفيسور د.



عماد الدين خليل.

٭ فلسفة الادارة اللامركزية للدكتور حازم محمد موسى.

٭ الضمانات السياسية لحقوق الأفراد وحرياتهم للدكتور ناظم الربيعي .

٭ الأمن في العراق للبروفيسور د.



إبراهيم خليل الاعلاف.

٭ أثر اللامركزية الإدارية على التنمية المحلية للدكتور على شهاب احمد.

٭ دور وسائل الاعلام المرئي في الحد من الانحراف الإجتماعي للدكتورة فاتن علي الداغستاني.

٭ الحضور الرقمي وآفاق المستقبل للدكتور فلاح حسن الخطاط.

٭ صناعة الاخبار وتطورها في التلفزيون للدكتور معد عاصي.

٭ الاخبار المفبركة للدكتور حبيب ما الله كركوكي.

كما ويضم العدد تحقيقات وتقارير مختلفة منها :

٭ مطار كركوك الدولي..



متى يرفع الفيتو عن سمائه ؟

٭ نوري السعيد… القصة الحقيقية للحظات الأخيرة لمصرعه للدكتور هادي حسن

٭ لقاء مع رئيس نادي غاز الشمال ..



اجراه رزكار الشواني.

ومن ادباء وشعراء هذا العدد:

د.



جمال العتابي ، المحامي طارق حرب،

الباحث والمؤرخ توفيق العطار ، الشاعرة آمنة محمود، الشاعر عبدالله عباس، الشاعر هشام القيسي، الشاعرة هندة محمد، الشاعر قره وهاب، الصحفي عباس البياتي..



وغيرهم .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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