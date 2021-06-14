حكمان بالاعدام بحق المفتي الشرعي لعصابات القاعدة الارهابية في صلاح الدين

2021/06/14 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الثانية ، حكمين بالاعدام بحق المفتي الشرعي لعصابات القاعدة الارهابية في محافظة صلاح الدين.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان :" ان الارهابي اعترف في اقواله بعمله مفتيا شرعيا في عصابات القاعدة الارهابية ، ويعد من مؤسسيها في الشرقاط وجمعته عدة لقاءات بالارهابي (الزرقاوي)"./ انتهى9

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