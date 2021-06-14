بطولة كوبا اميركا .. نيمار يقود البرازيل لضرب فنزويلا بثلاثية

2021/06/14 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استهل المنتخب البرازيلي مشواره في بطولة كوبا اميركا، بالفوز على فنزويلا بنتيجة (3-0)، فجر اليوم الاثنين ، في ملعبماني جارينشيا الوطني في البرازيل.سجل ثلاثية البرازيل ماركينيوس في الدقيقة (23)، ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة (64)، وجابرييل باربوسا في الدقيقة (89).وحصل منتخب البرازيل على اول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة، بينما تذيل منتخب فنزويلا الترتيب بدون نقاط، علما ان المجموعة تضم ايضًا الاكوادور وبيرو وكولومبيا./انتهى9

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