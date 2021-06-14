’سبب غريب’.. اندلاع نزاع عشائري في ذي قار وإصابة 3 أشخاص

2021/06/14 | 09:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قتل وأصيب ثلاثة أشخاص، الليلة الماضية، جراء نزاع عشائري اندلع في محافظة ذي قار.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (14 حزيران 2021)، أن "خلافاً حصل حول استئجار ملعب خماسي لكرة القدم تطور إلى مشاجرة بالأيدي ثم إلى نزاع مسلح بين عشيرتين، واستخدمت خلاله الأسلحة الرشاشة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ليفارق أحدهم الحياة في المستشفى بعد ساعتين من إصابته، في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة سيطرت على النزاع، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات النزاع، وداهمت منازل القاتلين ولم تجدهم، وتم تعميم أسمائهم على السيطرات الداخلية والخارجية للقبض عليهم".

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