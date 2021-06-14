خلية الإعلام الأمني: انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من 10 محاور

2021/06/14 | 09:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عصابات داعش غربي العراق.

وذكر بيان للخلية أن قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها؛ انطلقت لتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال قيادة عمليات الجزيرة – غرب نينوى – صلاح الدين.

وأضاف أن العملية انطلقت بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وبأكثر من عشرة محاور.

وتابع البيان أن هذه العملية تأتي للتفتيش والبحث عن بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد.

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