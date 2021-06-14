بلدية الفلوجة: ثلاثة آلاف قطعة أرض ستوزع للموظفين والمواطنين قريباً

2021/06/14 | 09:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي أعنلت بلدية الفلوجة أن : ثلاثة آلاف قطعة أرض ستوزع للموظفين وبقية شرائح أبناء القضاء خلال الأيام المقبلة .وذكر مدير بلدية الفلوجة أحمد العبدلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ، أنه" تمَّ فرز ثلاثة آلاف قطعة أرض سكنية ستوزع خلال الأيام المقبلة لموظفي الدولة والمتقاعدين والشهداء والجرحى والمعوقين ".وأوضح العبدلي أن" مكان القطع التي سيتم توزيعها بالقرب من مجمع الماسة السكني القريب من الجغيفي الثانية على الطريق الدولي السريع" .وأضاف أن" عدد المسجلين على قطع الأراضي في بلدية الفلوجة بلغ 30 ألف معاملة من مختلف شرائح المجتمع لكن ما تمَّ فرزه ضمن التخصيص الجديد 3000 آلاف قطعة أرض فقط ".وتابع أن" مناطق الشهداء والمهندسين والضباط والشرطة والمختار والجغيفي الثانية ومناطق اخرى ستشمل بمشاريع التبليط والأرصفة والساحات والحدائق الحديثة في مطلع شهر تموز المقبل مع تنفيذ مشاريع اخرى ستعلن بشكل مباشر".وبين مدير بلدية الفلوجة أن" منطقة الجغيفي الثانية سيتم إنهاء تصميمها الأساسي نهاية الشهر الحالي وستشمل بالمشاريع الخدمية وايضا منطقة المختار ".واوضح أن" هناك بعض العقبات بما يخص شقق الثرثار او مجمع السكنية "،مؤكداً أن هناك خطوات متقدمة لتمليك الاهالي للدور والشقق مع تأهيلها وتوفير الخدمات البلدية التي يحتاجونها ".وبخصوص تثبيت الاشارات الضوئية المرورية أشار العبدلي إلى أنه" خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تثبيت الاشارات في تقاطعات الفلوجة ومنها تقاطع الكماليات في أول مشروع سيثبت لتقديم الخدمات المرورية لسائقي المركبات ورجال المرور ".

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