2021/06/14 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة كريستيان بروك تطبيق خارطة طريق التعاون الموقعة بين العراق والشركة، وسبل تجاوز ما تواجهه من عقبات في التنفيذ.

جاء ذلك خلال استقباله المدير التنفيذي للشركة والوفد المرافق، أمس الاحد، بحضور القائم بالأعمال الألماني في العراق، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وحثّ رئيس مجلس الوزراء الشركة على تجاوز مواضع التلكؤ التي تواجه استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، موجّها وزارة الكهرباء بتسريع إجراءات العمل مع الشركة بما يؤمّن تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن على المديين القصير والمتوسط.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل توسعة العمل ليشتمل الطاقة الشمسية وباقي أنواع الطاقات المتجددة، وقد وعدت الشركة من جانبها بتقديم المقترحات العملية بهذا الخصوص.

وأكدت بدورها سيمنس أنها تفتخر بعمق شراكتها التطويرية مع العراق، وثقتها بأن مراحل التنفيذ المختلفة ستشهد تسارعاً في الإتمام، لاسيما وان المرحلة الأولى قد شارفت على الاكتمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث مع «سيمنس» تضمين الطاقة الشمسية في خارطة التعاون الثنائي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث مع «سيمنس» تضمين الطاقة الشمسية في خارطة التعاون الثنائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).