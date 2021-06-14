2021/06/14 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الإثنين، (14 حزيران 2021). بغداد – بورصة الكفاح 150,200 —————— السعر في الصيرفات ( تقريبي) 149,750 150,750 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الدولار تتجاوز الـ150 ألف دينار في السوق العراقية المركز الخبري الوطني.

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