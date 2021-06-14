2021/06/14 | 10:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن انطلاق عملية اسود الجزيرة الثانية، بحثا عن بقايا عصابات داعش الارهابية في المناطق الغربية من البلاد.

وذكرت الخلية في بيان: أن "قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها، انطلقت لتنفيذ عملية اسود الجزيرة الثانية من خلال (قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وبأكثر من عشرة محاور".

واضاف البيان: أن "هذه العملية تأتي للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات داعش الارهابية، ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد".

PUKmedia خلية الاعلام الامني

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق عمليات اسود الجزيرة من عدة محاور) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق عمليات اسود الجزيرة من عدة محاور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).